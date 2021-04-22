بعد جمهورية التشيك.. رئيس وزراء سلوفاكيا يقرر طرد ثلاثة دبلوماسيين روس

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر الخميس أنّ بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، في إطار الخلاف الدبلوماسي المستمر بين جارتها تشيكيا وروسيا.

وقال هيغر: "ينبغي على ثلاثة أعضاء في البعثة الدبلوماسية الروسية أن يوقفوا أنشطتهم في سلوفاكيا، ولديهم سبعة أيام لمغادرة البلاد".

وأضاف هيغر القول إن براتيسلافا اتخذت هذا القرار، بعد الأحداث الأخيرة في جمهورية التشيك، وبعد تلقي معلومات من أجهزة مخابرات سلوفاكيا التي تعمل بشطل وفيق مع أجهزة استخبارات الحلفاء.

من جانبه قال وزير دفاع سلوفاكيا ياروسلاف ناد للصحافة إن أنشطة الدبلوماسيين الثلاثة لا تحترم القواعد المعتمدة دوليا.

وكانت جمهورية التشيك وروسيا تبادلتا عملية طرد عديد الدبلوماسيين، بعد أن اتهمت براغ موسكو بعملية تخريب لمستودع ذخيرة في جمهورية التشيك سنة 2014، وهو ما أدى إلى مقتل شخصين.