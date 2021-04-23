قمة أوروبية حضوريا بعد شهر حول الجائحة وروسيا والمناخ

أعلن المتحدث باسم رئاسة المجلس الأوروبي الجمعة أن قمة لدول الاتحاد الأوروبي ستعقد في 25 أيار/مايو في بروكسل للبحث في جائحة كوفيد-19 والتوتر مع روسيا والمناخ.

وستكون حملات التلقيح في الدول الأعضاء والشهادة الصحية - التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو - في صلب المباحثات. وستعقد القمة أيضا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو توترا حول اوكرانيا والمعارض أليكسي نافالني.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي عقدوا أواخر الشهر الماضي قمة افتراضية ناقشوا خلالها مسألة التلقيح ضد فيروس كورونا ومواضيع عدة تتعلق بالسياسة الخارجية، خصوصاً العلاقات المتوترة مع تركيا وروسيا.