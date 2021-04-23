حريق "مُتعمد" في مدرسة للأطفال في مدينة ليل الفرنسية

دمرت النيران جزءاً من مدرسة للأطفال في حي شعبي بمدينة ليل الفرنسية مساء الخميس، وفقاً لرجال الإطفاء.

وفقًا لخدمات الطوارئ، السكان هم الذين اتصلوا بهم حوالي الساعة 8:15 مساءً، زاعمين أنهم رأوا أشخاصاً يدخلون مدرسة " بيرنجر- هاشيت"، الواقعة في منطقة فوبور دي بيتون" ثم شاهدوا الدخان يتصاعد منها.

واجتاحت النيران حوالي "ثلث" المبنى الذي أغلق لفترة "غير محددة".

وأفاد المصدر نفسه أن أشخاصاً أطلقوا قذائف نارية باتجاه رجال الإطفاء بمجرد وصولهم.

ونددت عمدة المدينة مارتين أوبري بالحريق "المتعمد" في تغريدة على تويتر: "إندلع حريق متعمد هذا المساء في مدرسة في ليل. أدين بشدة هذا العمل الذي يهاجم مكاناً بالغ الأهمية للأطفال، مكاناً للتعليم والتحرر، رمزاً حياً للجمهورية ".

ويخطط رجال الإطفاء لتقديم شكوى.