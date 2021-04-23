شاهد: المروحية "إنجينيويتي" تحلق مرة ثانية لأعلى ارتفاع وأطول وقت فوق المريخ

نجحت مروحية "إنجينيويتي" المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الخميس في تنفيذ مهمة ثانية في أجواء المريخ، وفق ما أعلنت الوكالة، انطوت على مخاطرة أكبر من المهمة التاريخية التي جرت الإثنين وأصبحت بنتيجتها أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر.

وأشارت "ناسا" في بيان إلى أن هذه المهمة استغرقت 51,9 ثانية، في حين لم تدم مهمة الإثنين سوى 39,1 ثانية. كذلك شهدت المهمة الثانية مجموعة "تحديات عدة جديدة" ميزتها عن الأولى، أبرزها تحليقها على ارتفاع أقصى أعلى، وبقاؤها مدة أطول في الجو، وتنفيذها حركات جانبية.

وأقلعت "إنجينيويتي" في الساعة 05,33 (09,33 ت غ) وارتفعت إلى علو خمسة أمتار بعدما كانت في المهمة السابقة قد توقفت عند مستوى ثلاثة أمتار. ونفذت المروحية حركة جانبية للمرة الأولى، محققة بذلك اثنين من طموحات "ناسا".

وأوضح هافارد غريب، أحد طياري "إنجينيويتي" مِن بُعد "يبدو الأمر بسيطًا، لكن ثمة الكثير من الأمور المجهولة حول كيفية قيادة مروحية على المريخ. لهذا السبب نحن هنا، من أجل العثور على إجابات عن هذه الأسئلة".

أما كبير مهندسي المشروع بوب بالارام فلاحظ أن البيانات الواردة تشير إلى أن هذه المهمة الثانية "كانت على مستوى التوقعات". وأضاف "أصبح في رصيدنا مهمتان فوق المريخ، مما يعني أن ثمة الكثير لنتعلمه هذا الشهر من خلال المروحية".

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ إنه من المقرر إجراء المزيد من المهمات الجوية ، لكنها أشارت إلى "العمر الافتراضي" للمروحية "تحدده الطريقة التي تهبط بها" في كل مرة.

ومهما حصل، ستتوقف تجربة "إنجينيويتي" بعد شهر أو أقل، لتتيح للعربة الجوالة "برسيفرنس" التفرغ لمهمتها الرئيسية المتمثلة في البحث عن آثار قديمة للحياة على المريخ.