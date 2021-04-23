راقصات التعري في لاس فيغاس يعدن لتقديم عروضهن بعد عام من الإغلاق

ستعود راقصات التعري في ملاهي مدينة لاس فيغاس الأمريكية لتقديم عروضهن بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل بعد أكثر من عام على إغلاقها ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتعين على الراقصات وزبائنهن ارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بالفيروس.

وستتمكن ملاهي التعري في "مدينة الخطيئة" من إعادة فتح أبوابها بداية من الأول من مايو – أيار القادم على ألا تتخطى السعة التشغيلية لكل منها 80%.

وسيحظى رواد ملاهي التعري بفرصة الاقتراب من الراقصات لمسافة أقل من ثلاثة أقدام في حال تلقي العارضات جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس خلال فترة 14 يوماً.

كذلك سيمكن الاقتراب من الراقصات اللائي أجرين اختبارات سلبية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

وكان ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا أمر بإغلاق الكازينوهات والملاهي الليلية ومتاجر السلع غير الأساسية في لاس فيغاس في مارس - آذار 2020 قبل إعادة فتح بعضها خلال الشهور التالية دون ملاهي التعري.