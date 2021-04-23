أكثر من مئة جريح فلسطيني في مواجهات ليلية مع الشرطة الإسرائيلية في القدس

أسفرت اشتباكات بيت الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين ليلة الخميس إلى الجمعة في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا نقل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الاسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحا في صفوفها واعتقلت 44 شخصا في الاشتباكات.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس بينما الشرطة الاسرائيلية قد نشرت مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علنا للفلسطينيين.

وقالت الشرطة انها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والاحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية "حرية التعبير" و"حق التظاهر". لكن هذه التظاهرة التي قامت بها حركة "لاهافا" التي هتف بعض أعضائها "الموت للعرب" بحسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الاقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة انها اعتقلت سبعين شخصا من العرب واليهود تم تمديد توقيف 64 منهم.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة انها اعتقلت سبعين شخصا من العرب واليهود تم تمديد توقيف 64 منهم.