السعودية تمنع دخول فواكه وخضراوات لبنان إلى أراضيها بسبب تهريب المخدرات

منعت السلطات السعودية إدخال الخضراوات والفواكه اللبنانية، ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم، وذلك ضمن إطار جهود المملكة في "محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها".

وجاء القرار السعودي بعد أن أحبطت السلطات محاولة لتهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة فاكهة الرمان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أنها لاحظت "تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة"، مشيرة إلى أن "أبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه".

وأكد البيان على أن الإجراء المتّخذ سيبقى معمولاً به "إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".

وشددت وزارة الداخلية السعودية في بيانها على أنها ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.