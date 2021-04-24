المجلس العُزابي يقيم إفطاراً جماعياً في عدن لجمع الشباب اليمني

أقام نشطاء وجبة إفطار جماعية كبيرة لجمع الشباب اليمني وتناول الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، في منطقة خورمكسر بمدينة عدن جنوب اليمن.

يقول أحمد مثنى وهو عضو في منظمة "المجلس العُزابي": يعتبر إفطار "المجلس العُزابي" أكبر حدث لمجلس الشباب في عدن، هدفه ليس إشاعة الفرح بين الشباب فحسب، بل لإثبات أن هناك طاقة وقوة إيجابية لدى شباب عدن، لكن يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة ".

وبقول الشاب اليمني محمد تكاح: "نحن هنا كعائلة واحدة في هذا الإفطار الجماعي الكبير. هدفه ليس سياسياً، بل التجمع ونشر الفرح بين شباب عدن".

والمجلس عبارة عن تجمع شبابي مستقل، أنشئ بمدينة عدن في مايو/ أيار 2017، ويهدف إلى تحسين أوضاع الشباب العازب في عدن، ومساعدتهم للتغلب على المشكلات والعقبات التي تواجههم.

وصفت الأمم المتحدة اليمن، الذي دمرته حرب استمرت ست سنوات، بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من أربعة ملايين شخص ويعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.