تسجيل عدد قياسي يومي لإصابات كوفيد في العالم تجاوز عتبة 893 ألف إصابة

تم تسجيل عدد قياسي يومي لإصابات كوفيد في العالم يبلغ أكثر من 893 ألفا، نظرا بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق الأرقام الرسمية التي صدرت السبت.

ويذكر أن إجمالي عدد الحالات المسجّلة خلال يوم الجمعة مبني على أرقام رسمية حتى الساعة 10,00 ت غ السبت. وبلغ العدد القياسي اليومي السابق 819 ألف إصابة أعلنت في الثامن من كانون الثاني/يناير.

وسجّلت أكثر من ثلث الإصابات في الهند، التي أعلنت 332,730 إصابة جديدة الجمعة و346,786 إصابة السبت، وهي أعداد قياسية أيضا بالنسبة لبلد واحد منذ ظهر الوباء.

وعلى مدى أسبوع، سجّلت أكثر من 5,5 ملايين إصابة في العالم، بينها نحو مليونين في الهند.

كما سجّلت الهند عددا قياسيا للوفيات بلغ 2624 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأودى الوباء بنحو 190 ألف شخص بالمجمل في البلاد.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,088,103 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 145,544,640 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا. وسجلت الجمعة 13991 وفاة إضافية و892,677 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (2914) والهند(2624) والولايات المتحدة (962).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (571,199) والإصابات (31,992,070)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 386,416 وفاة و14,237,078 إصابة، ثم المكسيك مع 214,504 وفيات (2,323,430 إصابة) ثم الهند مع 189,544 وفاة (16,610,481 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127,385 وفاة (4,401,109 إصابات).

بين الدول الأكثر تضررا تسجل المجر أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 271 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها تشيكيا (270) ثم البوسنة والهرسك (250) ومونتينيغرو (232) وبلغاريا (226).

وسجلت أوروبا بالإجمال السبت في الساعة 10,00 ت غ 1,045,965 وفاة من بين 49,211,628 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 888392 وفاة (27,913,063 إصابة) وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 595,072 وفاة (33,153,693 إصابة).وسجلت آسيا 312,321 وفاة (23,216,145 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 125,727 وفاة (7,519,260 إصابة). وسجلت إفريقيا 119,586 وفاة (4,488,252 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1040 وفاة (42605 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات ال24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.