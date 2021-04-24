البحرية الإندونيسية تعلن العثور على حطام للغواصة المفقودة

أعلن المتحدث باسم البحرية الإندونيسية السبت العثور على حطام للغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلا، مرجحا إصابتها بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال يودو مارغونو "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة. كما أكد المتحدث أن الغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي "غرقت" بينما تعتقد السلطات أن الطاقم، في حال أنه نجا، فقد استنفد احتياطيه من الأكسجين.

وأضاف مارغونو "استنادا إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانغالا قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة".

ويشارك مئات الجنود وعشرون قاربًا منذ الأربعاء في عمليات البحث لتحديد موقع الغواصة التي يبلغ عمرها أربعين عاما.

وقدرت البحرية بحوالي 72 ساعة الحد الأقصى لكفاية احتياطات الأكسجين المتاحة لأفراد الطاقم في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهذه المهلة انتهت صباح السبت ما يجعل بقاء افراد الطاقم على قيد الحياة أمرا غير مرجح.