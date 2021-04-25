استقالة وزير الدولة المصري للإعلام "لظروف خاصة"

تقدم وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل باستقالته من منصبه، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد الأحد.

وقال سعد في بيان مقتضب نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء الأحد على فيسبوك "إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظرا لظروف خاصة". ولم يوضح سعد ماهية الظروف أو الأسباب التي دفعت هيكل للاستقالة.

وتولى هيكل وزارة الدولة للإعلام في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد اعادة الوزارة مرة أخرى إلى الحكومة، إذ كانت أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى عام 2014.

وكان هيكل قد شغل هذا المنصب في عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب الاطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد ثورة يناير.

ونهاية الشهر الماضي، اعتذر هيكل عن عدم الحضور، للمرة الثانية، في مجلس النواب المصري تلبية لاستجواب مقدم ضده من أحد أعضاء البرلمان.

وذكر موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية أن سبب الاستجواب هو اتهام الوزير بـ"التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية".