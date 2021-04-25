الشرطة الإسبانية توقف مغربيا يشتبه بتورطه في قتل 6 من أقاربه في بلاده

أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد القبض على مغربي يشتبه في أنه قتل في بلاده ستة من أقاربه أثناء نومهم بينهم قاصران. يبحث المغرب عن الرجل الذي لم تُكشف هويّته لشبهة تورطه في شباط/فبراير في قتل أخيه وزوجة أخيه وابنيهما الراشدين وحفيديهما في مدينة سلا قرب الرباط، وفق ما أوضحت الشرطة في بيان.

وأوقف المشتبه به في كاستيون (شرق) حيث يقيم منذ عام 2002 مع زوجته وأبنائه، وفق المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى وجود نزاع بين الرجل وعائلته حول إرث عقاري، وقد هدّد عبر الهاتف شقيقه وعائلته بقتلهم في منزلهم ليلا.

وأوضح البيان أن ستّة من عائلة شقيقه "طعنوا أثناء نومهم وأضرمت النار في منزلهم" ما أدى إلى مقتلهم في شباط/فبراير الماضي.