الشرطة الإسبانية تعتقل رجلاً تسبب بإصابة 22 شخصًا بكوفيد-19

قالت الشرطة الإسبانية، إنها ألقت القبض على رجل في جزيرة مايوركا الواقعة في البحر المتوسط تسبب بإصابة 22 شخصًا بمرض كوفيد-19. ويشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا "واصل حياته بشكل طبيعي" على الرغم من ظهور أعراض فيروس كورونا عليه وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل كانت نتائجه إيجابية.

واعترف زملاؤه في شهاداتهم أمام الشرطة أن الرجل المصاب ذهب للعمل بشكل طبيعي رغم إصابته بنوبة حمى ووصول درجة حرارته إلى 40. وأضافت الشرطة في بيان صدر السبت، أن الرجل المصاب بفيروس كورونا أصيب في مكان عمله بنوبة سعال حادة، وقام بخلع كمامته وقال لزملائه إنه سينقل العدوى بفيروس كورونا إليهم.

وأوضحت الشرطة أن التحريات أثبتت أن الرجل المصاب نقل العدوى بالفعل إلى ثمانية أشخاص بشكل مباشر و14 شخصًا بشكل غير مباشر بما في ذلك في مكان عمله وقاعة ممارسة الرياضة في بلدة البليار. وكان من بين المصابين ثلاثة أطفال يبلغون من العمر عامًا واحدًا فقط.

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت التحقيق "في نهاية يناير- كانون الثاني الماضي عندما شاع خبر تفشي كوفيد-19 في مؤسسة معروفة في منطقة ماناكور.