المدارس السورية تبدأ الامتحانات النهائية قبل أسابيع من موعدها المعتاد بسبب "كورونا"

أعلنت الحكومة السورية أن مئات الآلاف من تلاميذ الصفوف الانتقالية في المناطق التي تسيطر عليها بدأوا اليوم الأحد تقديم الامتحانات النهائية وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت سوريا شهدت في الأسابيع الأخيرة موجة عاتية لفيروس كورونا، قامت على إثرها الحكومة بإغلاق المدارس والجامعات، إضافة لبعض مؤسسات ودوائر الدولة.

وأوضح بيان لوزارة التربية والتعليم، نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن أكثر من 1.5 مليون تلميذ وطالب اليوم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي الحالي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي وصفوف الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

يذكر أن تقديم الامتحانات يتمّ قبل نحو شهر تقريباً من الموعد المعتاد، وذلك بسبب الانتشار الحاد للوباء الذي أصاب عشرات الآلاف من الأشخاص في الدولة التي مزقتها الحرب الدائرة من أكثر من عشر سنوات.

ونقلت "سانا" عن مسؤول في التربية والتعليم قوله: إن "الوزارة اتخذت كل الإجراءات لضمان حسن سير العملية الامتحانية من التدابير الاحترازية كالتعقيم اليومي والتباعد المكاني وإعداد قوائم أسماء الطلاب وتوزيعهم على الشعب الصفية مع اعتماد برنامج امتحاني موحد في بعض المحافظات (التي تسيطر عليها الحكومة)".

وكان عشرات آلاف الأشخاص في سوريا أصيبوا بـ"كورونا"، من بينهم 22 ألفاً يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد، ووفقاً للبيانات الرسمية فقد توفي في مناطق سيطرة النظام جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 1500 شخص.