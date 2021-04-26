كلويه جاو أول أمريكية من أصول آسيوية تحصل على جائزة الأوسكار عن عملها "نومادلاند"

حصد فيلم "نومادلاند" ثلاث جوائز أوسكار أفضل فيلم، وأفضل إخراج وتمثيل، وأصبحت مخرجته كلويه جاو أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تحصل على جائزة أفضل مخرج، في تاريخ الأوسكار. وقبل جاو، سبق لامرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة المهمة هي كاثرين بيغيلو عن "ذي هورت لوكر" العام 2010.

وتلت المخرجة المولودة في الصين عند قبولها للجائزة جزء من قصيدة شعر ألهمتها بلغةالماندرين "الناس عند الولادة طيبون بطبيعتهم"وأضافت: "كان لهذه الرسالة تأثير كبير عليّ كطفلة وما زلت أؤمن بها حتى اليوم."

قصة الفيلم

وتتمحور قصة الفيلم الذي صنف بالدراما الاجتماعية، والأفلام الوثائقية حول امرأة في منتصف العمر تسكن مقطورتها وتسافر في جميع أنحاء الغرب الأمريكي، لترصد تجارب مجموعة من الأمريكيين كبار السن والذين يعيشون على الطرق في مقطوراتهم بعدما فقدوا كل شيء في أزمة "الرهن العقاري".

واستعانت المخرجة في فيلمها بالرُحّل المعاصرين كممثلين في الفيلم يؤدون شخصياتهم الخاصة، كما مثلت دور البطلة فرانسس ماكدورماند والتي فازت أيضا بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

وأقيم الاحتفال استثنائياً في محطة "يونيون ستيشن " التاريخية للقطارات في وسط مدينة لوس أنجليس، وشارك فيه النجوم المتنافسون على الجوائز الذين مشى كثر منهم على سجادة حمراء للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

واغتنمت ماكدورماند التي أنتجت "نومادلاند" الفرصة لدعوة الجمهور للعودة إلى دور السينما بعدما اضطرت بفعل الجائحة إلى الإقفال، وتوقف بعضها نهائياً. وقالت: "الرجاء أن تشاهدوا فيلمنا على أكبر شاشة ممكنة. وفي يوم من الأيام، قريباً جداً، اصطحبوا كل شخص تعرفونه إلى السينما".