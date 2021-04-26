خمس طرق لقضاء رمضان صديق للبيئة

شهر رمضان هو شهر الخير، والتقوى، والإحسان، شهر الروحانيات للجسد والعقل والروح، يصوم فيه المسلمون عن الطعام والشراب خلال الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها. صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، إنه شهر عبادة وتأمل روحي وحسن السلوك والقيام باعمال خيرية.

في هذا الشهر الكريم، غالباً ما يقضي الصائمون أوقاتهم مع أفراد عائلتهم وأصدقائهم، ومن الجيد القيام ببعض التغييرات الإيجابية في نمط الحياة.

ويمكن أن يكون رمضان فرصة مثالية للتفكير في كيفية القيام بأعمال خيرية للكوكب الذي نعيش عليه.

نقدم لك خمس نصائح لجعل رمضان أكثر استدامة :

1. طبخ الخضار في رمضان

رمضان هو شهر الرأفة بالعالم من حولنا، لذلك من المنطقي تقليل تناول اللحوم. وفقاً للخبراء، صناعة اللحوم مسؤولة عن أكبر كمية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، إنها تشكل أكثر من 51 بالمائة.

وتتطلب تربية الحيوانات أيضاً الكثير من الأراضي والمياه، حيث يتم قطع الأشجار يومياً لإفساح المجال للماشية. إذاً ماذا تستطيع ان تفعل حيال ذلك؟ إجعل رمضان أكثر صداقة للبيئة من خلال خيارات الخضار اللذيذة.

حقل للخضار MOHAMMED HUWAIS/AFP or licensors

2. فصل الأجهزة

يشجع رمضان على أسلوب حياة أقل مادية ويركز أكثر على الروحانيات. لذا، فهو وقت رائع لفصل جميع الأجهزة التي غالباً ما ترافقك: الهاتف المحمول والتلفزيون والحاسوب وغيرها .

إن قمت بهذا، ستوفر الطاقة من خلال تقليل استخدامك للكهرباء، وستشعر بفوائد من الناحية الذهنية أيضاً.

لا شك أن قراءة كتاب، وقضاء وقت ممتع مع أحبائك أو صنع شيء بيديك، أكثر فائدة من مشاهدة التلفزيون .

ضع هاتفك جانباً PHILIP FONG/AFP or licensors

3. عدم هدر الطعام

هدر الطعام مشكلة هائلة في جميع أنحاء العالم. في المملكة المتحدة فقط، وهي دولة صغيرة جداً، سنوياً، يُهدر مبلغ مذهل بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني من الطعام. نصح الله المسلمين بتجنب الهدر لأنه يوحي بالإفراط.

خلال فترة الصيام، يمكنك تحضير وجبات طعامك وتجميدها بطريقة تتيح لك إستخدام بقايا الطعام، بدلاً من البدء من الصفر كل مساء. راقب تواريخ إنتهاء الصلاحية للتأكد من استهلاك الطعام قبل نفاذ تاريخ صلاحيته.

ويجدر بك أيضاً العثور على أقرب مركز للتبرع بالطعام أو بأي شيء آخرلم تعد بحاجة إليه. استخدم الفاكهة والخضار الناضجة لعمل العصائر والحساء، وانتبه لكمية المياه التي تستخدمها.

تبرع بالطعام STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

4. شراء المواد الغذائية العضوية ومنتجات التجارة العادلة

مهما كان ما تتناوله، تأكد من أنه يأتي من مصدر أخلاقي. وهذا يعني التفكير في العلامات التجارية التي تشتريها والبحث عن أوراق اعتمادها المستدامة. رش الأطعمة غير العضوية بمبيدات الآفات الضارة، يؤثر سلباً على التنوع البيولوجي في النظام البيئي العالمي.

وكذلك بالنسبة للتجارة العادلة، لأنها تعالج مظالم تجارة الأغذية من خلال توفير ظروف عمل أكثر إنسانية للمزارعين وسعر أفضل لمنتجاتهم. يشجع الإسلام العدالة بجميع أشكالها، لذا إنها طريقة رائعة لضمان رمضان أكثر خُلقاً.

إبحث عن رموز التجارة العادلة على الشاي والقهوة والشوكولاتة والسكر والكاكاو وزيت الزيتون والموز.

منتجات التجارة العادلة MYCHELE DANIAU/AFP

5. البحث في منزلك

في الوقت الذي تقوم فيه بتنظيف عقلك وجسمك، من المنطقي أن تفعل الشيء نفسه مع منزلك. بنفس الطريقة التي يُعد فيها هدر الطعام إفراطاً، من المحتمل أن تكون لديك ممتلكات مادية لم تعد بحاجة إليها أو لم تستخدمها.

فتش في خزانة ملابسك وتبرع بكل ما تستطيع لمتجر خيري محلي، أو إعمل على تبادل ملابسك مع أصدقائك.

نصيحة: حين تنظف منزلك، تأكد من استخدام منتجات التنظيف غير السامة وغير المضرة بالبيئة، بدلاً من تلك المليئة بالمواد الكيميائية. هناك خيارات كثيرة.