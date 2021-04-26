شاهد: إنقاذ زرافات في جزيرة كينية مهددة بالغرق

إرتفاعُ منسوب المياه في الوادي المتصدّع بكينيا، أخذ يلتهم جزيرة لوجيشارو التي تعيش عليها مجموعة من الزرافات منذ عشر سنوات حين قامت السلطات بنقلهم إلى هناك في إطار مشروع حماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض في تلك المنطقة من البلاد.
وتعمل السلطات حالياً على نقل الزرافات من جزيرة لوجيشارو التي يتهددها الغرق، إلى محمية في بارينجو بالبر الرئيسي للوادي، حيث تنتشر المراعي ويتوفر الأمن والرعاية للزرافات التي من المتوقع أن تتكاثر بوتائر أسرع في موطنها الأصلي الذي عادت إليه بعد عشر أعوام من العزلة في الجزيرة المذكورة.
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