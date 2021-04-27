بايدن يتحدث عن تقدم "مذهل" على صعيد مكافحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بـ"التقدم المذهل" الذي أحرزته الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال في البيت الأبيض "لا يزال أمامنا طريق طويل (...) لكننا أحرزنا تقدما مذهلا"، مشيرا الى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وأضاف "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في أيار/مايو وحزيران/يونيو قبل 4 تموز/يوليو، لكننا أحرزنا تقدما مذهلا بسببكم جميعا، أيها الشعب الأمريكي"، في إشارة إلى يوم الاستقلال باعتباره هدفا رمزيا في سياق مكافحة الفيروس.

وتابع "الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عندما توليت منصبي". وتحدث بايدن بعدما أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهات جديدة لإخطار الأمريكيين الذين تلقحوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأنهم لم يعودوا في حاجة إلى كمامة في الخارج.

وقال "الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد من النشاطات، في الداخل والخارج".

وكانت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أوضحت "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين (...) تظهر البيانات العلمية (...) أنه يمكنكم القيام بذلك بدون كمامة".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "من ناحية أخرى، نواصل التوصية بوضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة أو الحفلات الموسيقية".

وتلقى أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من جرعتي اللقاح.

وأعلنت الحكومة الاثنين أنها سترسل ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الخارج بعدما وجهت انتقادات لواشنطن بـ"تخزين" اللقاح البريطاني غير المصرح به في البلاد ومن المحتمل ألا يكون مطلوبا لتلقيح الأمريكيين.