"بلو أوريجين" تعترض على اختيار ناسا "سبيس إكس" لمشروع العودة إلى القمر

تقدمت شركة "بلو أوريجين" الإثنين بشكوى اعتراضاً على قرار وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اختيار شركة "سبيس إكس" لبناء المركبة التي ستتولى مستقبلاً نقل رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر.

واعتبرت "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير جيف بيزوس في تصريح أن عيوباً شابت عملية اختيار "ناسا" برنامج المركبة القمرية، وأشارت إلى أنها "غيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة". وأضافت أن هذا "القرار يلغي فرض المنافسة (...) ولا يؤخر فقط بل يعرض أيضاً للخطر عودة الولايات المتحدة إلى القمر" المقررة حتى الآن سنة 2024 .

وأشارت "بلو أوريجين" إلى أن هذه الأسباب هي التي دفعتها إلى التقدم بشكوى إلى مكتب محاسبة الحكومة، وهي وكالة تابعة للكونغرس الأميركي. وكانت "ناسا" أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنها اختارت لتولي مهمة العودة إلى القمر شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك وصاروخها "ستارشيب" الذي لا يزال قيد التطوير.

إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس Britta Pedersen/(c) dpa-Zentralbild/dpa-pool

وتبلغ قيمة العقد مع الشركة نحو 2.9 مليار دولار. ورأت "بلو أوريجين" أن "ناسا" أخطأت في تقدير المخاطر الناجمة عن اختيار حل "سبيس إكس" المتمثل في بناء "مركبة جديدة تماماً"، إذ أن "تطويرها صعب".

وتُجرى اختبارات على نماذج أولية لهذا الصاروخ في تكساس حالياً، لكن أحدث هذه الاختبارات انتهت إلى انفجارات. وشددت على أن اختيار "ناسا" فائزاً واحداً فقط لا اثنين ، خلافاً لما تم التأكيد عليه أثناء عملية تقديم العروض، يشكل "خطراً كبيراً"، لأنه يحرمها "خطة احتياطية". وأبدت خشيتها من أن يؤدي هذا القرار إلى "احتكار محتمل لكل مهام الاستكشاف المستقبلية".

جيف بيزوس مالك شركة أمازون Charles Krupa/AP

وأسفت "بلو أوريجين" التي قدمت عرضها مع ثلاث شركات كبرى في صناعة الطيران هي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"دريبر"، لكون "ناسا" جعلت السعر (التكلفة على الحكومة) العنصر الأهم في عملية الاختيار. وطالبت الشركة الوكالة الأميركية بإلغاء ترسية العقد وبالإعلان عن استدراج عروض جديد مع توضيح المبالغ المتوافرة.