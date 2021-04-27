فرنسا: توقيف ثمانية أشخاص بشبهة تمويل جماعات متطرفة في سوريا

أوقف ثمانية أشخاص في فرنسا الثلاثاء في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وتبلغ أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.

وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر. وأضاف أن ستة منهم من مواليد روسيا.

وتم احتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية - السورية.

في أيلول/ سبتمبر 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خصوصا. وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.