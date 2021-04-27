برلمان سريلانكا يوافق على مقترح قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

وافق البرلمان السريلانكي، يوم الثلاثاء على مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب بما في ذلك البرقع في الأماكن العامة.

وقدم مشروع القرار وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا في اجتماعه الأسبوعي مع البرلمان بحسب ما أعلن الأخير على صفحته على فيسبوك.

ووصف ويراسيكارا البرقع بأنه إشارة للتطرف الديني، وأن حظره سيحسن من وضع الأمن القومي في سيريلانكا.

وقال أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين والمعتقد، إن حظر النقاب سيتعارض مع القانون الدولي والحق في حرية التعبير الديني، عبر تغريدة نشرها حول الموضوع.

تم حظر ارتداء البرقع مؤقتًا في سريلانكا عام 2019 بعد الهجمات المتفجرة في أحد الفصح والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصًا.

واتهمت الحكومة السريلانكية مجموعتين تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم الهجمات في ستة مواقع مختلفة من ضمنها كنيستان للروم الكاثوليك وأخرى بروتستانتية إضافة إلى ثلاثة فنادق كبرى.

يشكل المسلمون حوالي 9٪ من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة، أما الغالبية فهم البوذيون ويمثلون أكثر من 70٪ من عدد السكان.