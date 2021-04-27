"تيسلا" تحقق أكثر من 10 مليارات دولار كإيرادات في الربع الأول من عام 2021

ذكرت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية لصاحبها إيلون ماسك، أنها تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 10.39 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من عام 2021، على عكس جميع التوقعات.

وكانت المجموعة قد أشارت في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان، إلى أنها سلمت ما يقرب من 185000 سيارة في الربع الأول من العام، ويعد هذا الرقم غير مسبوق على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها العالم جراء حائحة كورونا، إضافة إلى عدم الاستقرار في عملية الإنتاج والتسليم والانتقال إلى الطرازين S و Model X الجديدين.

هذا ووجدت الشركة نفسها في الفترة الأخيرة أمام مأزق جدي عقب تحطم سيارة كهربائية ومسيرة بدون سائق ومقتل رجلين كانوا على متنها واشتعال النيران فيها، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية الوثوق بهذا النوع من السيارات.

وأدى هذا الحادث إلى انخفاض سعر سهم شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية والمسيرة بدون سائق.

وشهدت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 438 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقابل 16 مليونًا من صافي الأرباح خلال الفترة عينها من عام 2020.

لم تبدل الشركة التي أعلنت في يناير/كانون الثاني عن رغبتها في تحقيق متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 50 بالمئة في إجمالي عمليات التسليم على مدى عدة سنوات، توقعاتها.

وسيطرت مجموعة "تيسلا" منذ فترة طويلة على سوق السيارات الكهربائية إلا أنها تواجه منافسة كبيرة وفقًا لشركة "كوكس أوتوموتيف" المتخصصة، وبدا واضحاً أثر هذه المنافسة بعد أن حققت تيسلا حوالي 71 بالمئة من مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام، مقابل 83 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2020.