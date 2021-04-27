شاهد: الأوكرانيون يحيون الذكرى الـ35 لأسوأ كارثة نووية شهدها العالم

شارك عشرات الأوكرانيين في حفل أقيم الإثنين لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لكارثة تشرنوبيل النووية، وتكريما لضحايا الكارثة النووية الأكبر التي شهدها العالم قرب مدينة بريبيات فى شمال أوكرانيا.
وأضاؤوا الشموع ووضعوا الورود على النصب التذكاري لرجال الإطفاء في تشيرنوبيل في مدينة سلافوتيش، عند الساعة 1:24 صباحًا أي في نفس الوقت الذي انفجر فيه المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في 26 أبريل/نيسان 1986.
وتم إجلاء حوالي 50000 شخص من سكان بريبيات بعد وقوع الكارثة، ولم يعودوا أبدًا.
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