رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا يجري عملية جراحية لنزع حسكة سمكة من المريء

نُقل رئيس الأوروغواي السابق خوسيه "بيبي" موخيكا الذي يبلغ من العمر 85 عاما إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة حسكة سمكة عالقة في المريء، وفق ما ذكرت مصادر طبية. وقال الطبيب الخاص للرئيس السابق، راكيل بانون، للصحفيين إن "العملية بسيطة" و"سيعود إلى منزله" الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء حاولوا إزالة الحسكة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك ورضخوا لإجراء العمل الجراحي.

واشتهر الرئيس السابق الذي حكم البلاد من 2010 إلى 2015 والذي يعد أحد رموز اليسار في أميركا اللاتينية، باتخاذ اجراءات تقدمية في أوروغواي مثل السماح بالإجهاض وزواج المثليين وتشريع الحشيش، ما شكل سابقة في العالم في العام 2013.

ولُقب خوسيه موخيكا، المثير للجدل والعفوي "أفقر رئيس في العالم" لأن بطل التقشف تبرع بكل دخله تقريبًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي في الأوروغواي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، تخلى عن ولايته كعضو في مجلس الشيوخ، حيث دفع الوباء الرئيس السابق الذي تم انتخابه نائبا لأول مرة في عام 1995، ويعاني من مرض مناعي، إلى الاستقالة. وقال "أنا مهدد بشكل مضاعف، بسبب الشيخوخة والمرض"، مؤكدا "أغادر ممتنا، مع العديد من الذكريات والحنين".