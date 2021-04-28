فيديو: بن سلمان يتحدث عن توافق أكثر من 90% مع إدارة بايدن ويريد إيران مزدهرة

تحدث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن الرؤية التي يحملها عن التغيير في المملكة، وتطرق إلى مواضيع أخرى، منها العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإيران، والحرب في اليمن، في مقابلة طويلة بثها التلفزيون السعودي مساء الثلاثاء.

وتأتي المقابلة بعد 5 أعوام على كشف ولي العهد عن رؤية 2030.

بن سلمان الذي رفض التطرف الديني وشرح الأفكار التي تدفعه إلى الاتزام برؤيته للتغيير، قال إن الاختلاف في البيت الواحد "شيء طبيعي"، والأمر نفسه ينطبق على العلاقات الدولية. وفي رده على سؤال حول العلاقات السعودية-الأميركية بعيد وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، قال صاحب الأعوام الـ36 إن الرياض وواشنطن تتوافقان على 90 بالئمة من المسائل..".

وقال بن سلمان أيضاً إن كل ما تريده السعودية هو بناء علاقات "طيبة ومميزة" مع الدولة "الجار" إيران، مضيفاً أن المملكة لا تريد أن تكون إيران في وضع صعب، بل بالعكس، تريد إيران مزدهرة، حيث هناك للرياض مصالح، ولطهران مصالح في المملكة، "لدفع المنطقة والعالم نحو النمو والازدهار". وأكد بن سلمان أن "الإشكالية" مع إيران تكمن في "تصرفاتها السلبية، سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها الصاروخي".

بالنسبة لليمن، قال ولي العهد إن ليس هناك من أي دولة "تقبل في أن يكون هناك تنظيم مسلح على حدودها"، متمنياً على الحوثيين الدخول في مفاوضات مع أطراف النزاع اليمني، للوصول إلى "حلول تكفل حقوق الجميع ومصالح دول المنطقة".