باريس سان جيرمان يعرض على ميسي عرضا مغريا لمدة عامين

أشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية إلى أن إمكانية التحاق صانع ألعاب نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مضيفة إلى تقديم النادي الباريسي لعرض لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما أكدته شبكة "تي إن تي سبورتس"، التي أوضحت أن النادي الفرنسي يعتبر أن عرضه "غير عملي" بالنسبة لبقية الكيانات، بما في ذلك نادي برشلونة.

ويبدو أن اهتمام باريس سان جيرمان بميسي ليس بالأمر الجديد، لكن مهاجم نادي برشلونة لم يكشف حتى الآن عما سيقوم به اعتبارًا من يونيو-حزيران، وهو تاريخ انتهاء عقده مع النادي الكتالوني في الوقت الذي لا يزال النادي وعشاقه ينتظرون الكثير من النجم الأرجنتيني مع تجدد الآمال بالفوز بكأس الملك وكذا الفوز بالدوري الاسباني، وهو ما يفتح الآمال ببقاء ميسي واستمراره في الكامب نو.

ويبحث رئيس نادي برشلونة في الأرقام قبيل لقاء والد المهاجم الأرجنتيني ووكيله، خورخي ميسي، ليقدم له عرضًا حازمًا. من جانبه، يفضل ليونيل ميسي الآن التركيز على المنافسة، وهناك تكهنات بإمكانية مضاعفة برشلونة للعرض الذي سيقدم لميسي.

ولا يزال هناك شهر على انتهاء المنافسات وانطلاق المفاوضات بين الأندية المختلفة التي تطمح للتعاقد مع ميسي للبدء بجدية. للتذكير فنادي برشلونة على يقين أنه لن يكون قادرا على التنافس مع عروض أخرى، مثل عرض باريس سان جيرمان، ولكنه قد يقترح عرضا طويل الأجل في محاولة لتمديد عقد ميسي.

يذكر أن ليونيل ميسي سبق وأن أعلن رغبته بالبقاء ضمن صفوف نادي برشلونة.