أعلنت شركة موديرنا إحدى مطوري لقاح كوفيد-19 أنها ستستثمر في خطوط إنتاجها للوصول إلى مستوى ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح في 2022 .

وتسعى موديرنا لتحقيق هذا الهدف اعتمادًا على المزج بين لقاحها، المعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، بمستوى جرعة 100 ميكروغرام وجرعات منخفضة أخرى، إن تم ترخيص ذلك.

ستستعين الشركة برصيدها النقدي لتمويل هذه الاستثمارات الجديدة، التي ستتيح مضاعفة التصنيع في منشآت الشركة في سويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ورفعت الشركة أيضًا توقعاتها لعام 2021، حيث تأمل أن تكون قادرة على تصنيع نحو 800 مليون إلى مليار جرعة.

كورونا في أوروبا

سُجّلت إصابة أكثر من 50 مليون شخص بكوفيد-19 في أوروبا منذ ظهور الفيروس للمرّة الأولى في الصين في كانون الأوّل/ ديسمبر2019، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس الأربعاء استنادًا إلى أرقام قدّمتها السلطات.

في المجموع، أُحصيت رسميًا 50,021,615 إصابة في 52 دولة وإقليمًا في المنطقة التي تمتدّ شرقًا إلى أذربيجان وروسيا، بينها أكثر من 1,382,000 إصابة خلال الأيّام السبعة المنصرمة، أي 197,400 في المتوسّط يوميًا.

ولوحِظ تباطؤ في انتشار الجائحة في كثير من البلدان الأوروبّية التي تعمد، بحذر، إلى تخفيف القيود المفروضة لكبح الموجة الأخيرة من فيروس كورونا، وقد انخفض منذ أسبوعين العدد اليوميّ للإصابات.

وابتداءً من 12 نيسان/أبريل، بدأت المملكة المتّحدة مرحلة رئيسيّة من خروجها من الحجْر الذي استمرّ ثلاثة أشهر، وأعادت فتح المتاجر غير الضروريّة. ولم تعد البلاد تُسجّل سوى نحو 2300 إصابة في المتوسّط يوميًا، وذلك بفضل الحجر وحملة تطعيم مكثّفة أُطلِقت أوائل كانون الأوّل/ديسمبر وأتاحت إعطاء جرعة واحدة على الأقلّ لـ64% من السكّان البالغين.

وحذت إيطاليا الإثنين حذو المملكة المتّحدة، إذ أعادت فتح الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح جزئيًا.

وبعد تسجيلها ذروة في عدد الإصابات بلغت نحو 23 ألف حالة يوميًا في نهاية آذار/مارس، تحصي إيطاليا حاليًا أقلّ من 13 ألف إصابة يوميّة في المتوسّط.

في فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرّرًا من حيث العدد الإجماليّ للإصابات المكتشفة (5,565,852 حالة)، يبدو أنّ هناك انخفاضًا طفيفًا في عدد الإصابات الجديدة. ففي بداية الأسبوع، سجّلت البلاد أقلّ بقليل من 30 ألف حالة يوميّة جديدة، إلا أنّ هذا الرقم لا يزال يُعتبر مرتفعًا.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 3645 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، بزيادة 350 عن اليوم السابق في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي انتشر فيه الوباء بشكل واسع. وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار المرض، إلى 204 آلاف و832

ولم تتوقف محارق الجثث عن العمل، وبدأت مداخنها تتصدع والأطر المعدنية للأفران تذوب نتيجة شدة الحرارة.

وكانت الشحنة الأولى من المساعدات الطبية البريطانية والتي تتضمن 100 جهاز للتنفس الاصطناعي و95 جهازا لتوليد الأكسجين، قد وصلت نيودلهي الثلاثاء. وأعلنت فرنسا وكندا والولايات المتحدة وحتى ألمانيا وسويسرا أنها سترسل أيضا مساعدات للهند. كما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي توفير "مساعدة إنسانية طارئة"، تحوي أكثر من 22 طنا من المعدات.

مصر

سجلت مصر 1011 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة يوم الأربعاء مقارنة مع 1003 حالات و61 وفاة يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالات تم شفاؤها، و13219 وفاة".

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز يوم الثلاثاء حاجز الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يناير كانون الثاني الذي شهد تسجيل 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت يوم الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس إنها سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ارتفاعا من 12 حالة في يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، انخفض إلى 14 من 17 قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90642، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت يوم الأربعاء 3163 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 398185.

كما سجلت البرازيل 79726 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و521289.