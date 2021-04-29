ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لقيود الإغلاق مع رفع حظر التجول في نهاية حزيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية مثل دور السينما والمتاحف ستفتح مجددا اعتبارا من الأربعاء 19 أيار/مايو، بالتزامن مع تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء، في مقابلة أجرتها معه الصحافة المحلية الفرنسية.

وسيكون بإمكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في الداخل اعتبارا من 9 حزيران/يونيو مع تأخير ساعة حظر التجول إلى 23,00، قبل رفعه تماما وإلغاء القيود على عدد الزبائن المسموح به في 30 حزيران/يونيو إذا سمح الوضع الصحي بذلك.

وقال ماكرون بحسب مقتطفات نشرتها الصحف على مواقعها على أن تبث المقابلة كاملة في الساعة 21,00 ت غ، "المرحلة الصفر كانت إعادة فتح المدارس في 26 نيسان/أبريل. اضطلعنا بهذه الأولوية التربوية وبإستراتيجية التعايش مع الفيروس هذه، وذلك في ظل معدل إصابات مرتفع، أعلى من جيراننا".

وتابع "بعد ذلك سنفتح على أربع مراحل. في الثالث من أيار/مايو، سنضع حدا للتصاريح والقيود على التنقل. واعتبارا من 19 أيار/مايو، علينا استعادة نموذج عيشنا على الطريقة الفرنسية، مع لزوم الحذر والمسؤولية: نمط عيشنا، ثقافتنا، الرياضة...".

وسيكون بإمكان الحانات والمطاعم استقبال الزبائن بمعدل ستة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة على الشرفات اعتبارا من 19 أيار/مايو ثم داخل الصالات اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.

أما المتاحف ودور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية، فستستأنف نشاطها مع استقبال 800 شخص كحد أقصى في الداخل وألف في الخارج. والأمر نفسه ينطبق على الملاعب الرياضية في الهواء الطلق.

أما القاعات الرياضية، فستعاود فتح أبوابها اعتبارا من 9 حزيران/يونيو مع التزام الحد الأقصى المسموح به من الزبائن وتبني التدابير الصحية المناسبة.

وسيسمح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 حزيران/يونيو مع إبراز إفادة صحية، أي فحص لكشف الإصابة سلبي أو إفادة تلقيح.

غير أنه يبقى من الممكن تعديل كل هذه التدابير وجدولها الزمني، ولا سيما في حال تفاقم الوضع الصحي بشكل مفاجئ وكبير، وذلك بتقييم الوضع في كل من المقاطعات على حدة.