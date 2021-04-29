الخارجية القطرية تؤيد دعوة بن سلمان إلى "إقامة علاقة طيبة" مع إيران

أيد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، دعوة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى إقامة علاقات في المنطقة، مبنية على أسس ومادئ حسن الجوار والحوار، بما في ذلك مع إيران.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قال بن عبدالرحمن الأربعاء إن "التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة" مضيفاً أنها "صمام الأمان لحفاظ الأمن والسلم في المنطقة".

وأشار بن عبدالرحمن إلى أن قطر تؤيد دعوة بن سلمان لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس.. بما في ذلك مع إيران.

وكان بن سلمان قال خلال مقابلة بثها التلفزيون السعودي الثلاثاء الماضي إن المملكة تطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع الجارة إيران، وإن الرياض ترغب في رؤية طهران مزدهرة" في نبرة مستجدة على التصريحات السعودية بخصوص إيران.

وخلال الأزمة الخليجية التي انتهت مؤخراً، اتهمت الرياض، ووراءها عواصم أخرى (أبو ظبي، القاهرة والمنامة)، الدوحة بالتقرب من طهران، ولكن الدوحة دائماً ما نفت الأمر.

وفي بداية العام الحالي، أي بعد إتمام المصالحة بين قطر والدول الأربع وإنهاء القطيعة التي اسمترت نحو 5 سنوات، دعت الدوحة الدول الخليجية الثلاث إلى إجراء محادثات مع إيران.