أمطار غزيرة تتسبب في انهيار أهم معابد حضارة الأزتيك في المسكيك

قال مسؤولون إن سقف أهم معابد حضارة الأزتيك في مكسيكو سيتي إنهار جزئيًا في عاصفة ماطرة، بعد يوم واحد فقط من إعادة فتح المنطقة الأثرية بالعاصمة بسبب حالات الإغلاق الوبائية.

تم تركيب السقف حديثا لحماية الآثار القديمة تحته وخاصة معبد تمبلو مايور. ويعتبر المعبد أحد المعابد القديمة الرئيسية لحضارة الأزتيك والمعروفة بتقديم قرابين بشرية للشمس.

تم بناء وإعادة بناء تمبلو مايور خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وكان بمثابة عاصمة لحضارة الأزتك كما يعتقد أنه موقع للعديد من التضحيات البشرية.

اكتشف علماء الآثار المعبد لأول مرة في عام 1914، ولكن لم يتم التنقيب عن الآثار بشكل جدي حتى السبعينيات.وتم تدمير المبنى عندما دمر الإسبان مدينة تينوختيتلان عام 1521 وأعادوا بناء مدينة جديدة فوقها.