السعودية ستغلق 8 مدارس تركية بشكل نهائي عند انقضاء العام الدراسي

قرّرت السعوديّة إغلاق 8 مدارس تركيّة في نهاية العام الدراسي الحالي، على ما أفادت الأربعاء وكالة الأناضول الرسميّة التركيّة، في قرار من شأنه إثارة غضب أنقرة الساعية إلى تهدئة العلاقات مع الرياض.

وبحسب الأناضول، أبلغت السلطات السعوديّة وزارة التربية التركيّة بأنّه يتوجّب على هذه المؤسّسات الثماني إغلاق أبوابها نهائياً عند انقضاء العام الدراسيّ الحالي.

وتضمّ هذه المؤسّسات في المجموع 2256 تلميذاً، استناداً إلى الوكالة.

ولم تعلّق وزارتا الخارجيّة والتعليم التركيّتان حتى الآن. وفي الشهر المنصرم، أفادت وزارة التعليم بأنّ 26 مدرسة تركيّة تعمل في السعوديّة، وقد يؤدّي إغلاق ثمانٍ منها إلى تجدّد التوتّرات بين تركيا والسعوديّة.

وتوتّرت العلاقات بين أنقرة والرياض بشكل كبير منذ 2017، خصوصاً بسبب دعم تركيا لقطر في خلافها مع السعوديّة، وما زاد حدّة التوتّر كان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول.