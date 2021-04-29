دراسة تُظهر أن خُمس المغاربة يحصلون على أكثر من نصف المدخول الإجمالي للأسر

تحصل 20 بالمئة من الأسر المغربية الأكثر يسرا على أكثر من نصف المدخول الإجمالي للأسر، وفق نتائج دراسة رسمية أجريت قبل جائحة كوفيد-19 ونُشرت الأربعاء، مسجلة أن هذه الفوارق "تفوق العتبة المسموح بها". وقالت الدراسة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط "بلغت حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسرا أكثر من نصف (53,3 بالمئة) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6 بالمئة بالنسبة للخمس الأقل يسرا".

تفاقم الفوارق الاجتماعية في المغرب

ونبه باحثو الدراسة، التي تعتبر الأولى حول توزيع الدخل التي تجريها بواسطة بحث مباشر على عينة من الأسر، وذلك قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في الفترة ما بين أواخر 2019 ومطلع 2020، إلى أن مستوى الفوارق في الدخل "يعتبر نسبيا مرتفعا يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا"، علمًا أن تقارير رسمية عدة حذرت في السنوات الأخيرة من تفاقم الفوارق الاجتماعية في المغرب.

وكشفت الدراسة أن متوسط الدخل السنوي لدى 20 بالمئة من المغاربة الأعلى دخلا يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرا. فمع متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 57400 درهم (حوالي 5300 يورو)، يكسب الخُمس الأيسر حالاً من السكان في المتوسط 10 مرات أكثر من الخُمس الأقل يسرًا البالغ متوسط دخلهم 6000 درهم (550 يورو).

وتتمركز أعلى مستويات الدخل في المدن على حساب دخل الأفراد في الأرياف. ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21,5 ألف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق هذه الدراسة.

في المقابل كانت دراسة أخرى للهيئة أظهرت أواخر آذار/مارس أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.

يجدر بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد عين أواخر العام 2019 لجنة عهد إليها صوغ نموذج تنموي جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة، وينتظر أن تصدر تقريرا حول نتائج عملها.