مئة يوم على توليه الرئاسة: بايدن يعرض خططه لإصلاح البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي والتعليم

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يومه المئة في المنصب الخميس بزيارة إلى ولاية جورجيا والتي كانت الولاية الحاسمة في الانتخابات سعيا لحشد التأييد لخطط انفاق ضخمة بتريليونات الدولارات يقول إنها قادرة على تحقيق تحول في الولايات المتحدة.

وخاطب بايدن، حشدا تجمع في موقف للسيارات في دولوث بجورجيا، وأثنى على جهود الولاية لتغلبها على التحديات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتمكن مرشحين ديمقراطيين هما: رافاييل وارنوك وجون أوسوف، بالفوز بمقعدين في مجلس الشيوخ.

أربع تريليونات للبنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي والتعليم

وهذان الفوزان حققا الغالبية بالحد الأدنى لبايدن في الكونغرس، وسمح له بتمرير صفقة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار بعد وقت قصير على تولية الرئاسة والشروع في التخطيط لخطة إنفاق بقيمة أربعة تريليونات للبنى التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي والتعليم.

وقال أمام حشود الناس الذين التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي "أصواتكم غيّرت العالم"، وذلك على وقع الهتافات وأبواق السيارات.

واستعاد بايدن في الكلمة الحماسية المقتضبة، شعارات عدة من خطاب القاه أمام الكونغرس الأربعاء أعلن فيه أن الولايات المتحدة "جاهزة للانطلاق" بعد نجاح حملة التطعيم الواسعة ضد كوفيد-19. وقال في جورجيا: "لم أكن أكثر تفاؤلا بشأن أمريكا، أمريكا تنطلق مجددا".

"وول ستريت لم تبن هذا البلد. بل أنتم. الطبقة الوسطى"

وعرض بايدن ثلاثة برامج إنفاق ضخمة قال إن المصادقة عليها في الكونغرس ستسفر عن "ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة" للأمريكيين العاديين. وأضاف "وول ستريت لم تبن هذا البلد. بل أنتم. الطبقة الوسطى، والنقابات بنت الطبقة الوسطى" في تكرار لأحد شعاراته المفضلة.

وفي معرض دفاعه عن زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفعة لتغطية تكلفة خطته الانقاذية الأخيرة البالغة قيمتها 1,8 تريليون دولار قال بايدن: "حان الوقت كي يبدأ كبار الأثرياء والمؤسسات في دفع حصتهم العادلة".

وفي وقت سابق زار الرئيس البالغ 78 عاما والذي شغل لعقود مقعدا في مجلس الشيوخ وتولى منصب نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما، الرئيس السابق وحليفه القديم جيمي كاتر البالغ 96 عاما.

وكان بايدن ومنذ توليه الرئاسة قد حرص على التواصل مع أفراد ما يطلق عليه "نادي الرؤساء" على نقيض سلفه دونالد ترامب الذي خرج عن التقاليد بانتقاده علنا الرؤساء الذين سبقوه إلى البيت الأبيض. ويفترض أن يواصل بايدن جولته في فيلادلفيا الجمعة وفرجينيا الإثنين. ومع معارضة جميع الجمهوريين في الكونغرس لخطط بايدن للإنفاق، فإن القادة الديمقراطيين يأملون في استقبال أكثر دفئا من الناخبين سيرغم المشرعين على التحرك.