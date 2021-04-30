اكتشاف عشرات المقابر النادرة التي تعود إلى ما قبل الحقبة الفرعونية في دلتا النيل

اكتشف علماء الآثار الذين يعملون في موقع تنقيب في دلتا النيل 110 مقبرة قديمة معظمها تعود إلى عصور ما قبل الأسرات، وممالك مصر الفرعونية وفقا لوزارة الآثار المصرية.

وتم الكشف عن المقابر في موقع كوم الخلجان الأثري في محافظة الدقهلية في مصر.

ووفقًا لبيان نشرته الوزارة، يعود 68 قبرا إلى حضارة مصر السفلى، المعروفة باسم بوتو وبدأت في عام 3300 قبل الميلاد تقريبًا، وهناك 37 مقبرة أخرى يعود تاريخها إلى عصر الهكسوس، أي حوالي عام 1800 قبل الميلاد.

وتم العثور على معظم الجثث في وضع القرفصاء كما تم العثور على بقايا رضيع داخل إناء من نفس الفترة.

وشملت القطع الأثرية الأخرى التي تم التنقيب عنها الحلي والمجوهرات، والأواني الفخارية،والأفران والمواقد.