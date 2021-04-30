الاتحاد الأوروبي يتهم آبل بـ"انتهاك قانون التنافسية" بعد شكوى من سبوتيفاي

اتهم الاتحاد الأوروبي الجمعة شركة آبل بـ"انتهاك قانون التنافسية" في سوق الموسيقى عبر الإنترنت إثر شكوى من سبوتيفاي (Spotify)، فيما تتهم المجموعة الأميركية العملاقة المنصة السويدية بالسعي إلى الإفادة من ميزات متجرها الإلكتروني للتطبيقات "من دون مقابل".

وتعتبر "سبوتيفاي" أن الشركة الأميركية تستغل متجرها الإلكتروني "آب ستور" للترويج لتطبيقها الخاص "آبل ميوزيك" في ما تصنفه المنصة السويدية بأنها منافسة غير شريفة.

وفي القرار الاتهامي المنشور الجمعة، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن المجموعة الأميركية العملاقة "شوهت مبدأ المنافسة" لإقصاء منافسيها، كما نددت المفوضية بإرغام "آبل" مطوري تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت على الاستعانة بنظام الدفع التابع لها للسماح بإتاحة منتجاتهم عبر متجر التطبيقات "آب ستور".

وأبدت المفوضية "قلقها" إزاء فرض "آبل" على مطوري التطبيقات "قيوداً تمنعهم من إعلام المستخدمين" على أجهزة "آبل" (هواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية) بوجود "بدائل ممكنة أرخص ثمناً".

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغرث فستاغر "من خلال تحديد قواعد صارمة على "آب ستور" تقوض القدرة التنافسية للخدمات الأخرى في مجال الموسيقى الإلكترونية، تحرم آبل مستخدميها من بدائل أقل كلفة وتشوّه مبدأ المنافسة".

وأشارت فستاغر إلى أن "آبل" تفعل ذلك "مع اقتطاع عمولات مرتفعة على كل عملية تقام عبر التطبيقات المنافسة" المتاحة ضمن متجرها بحسب ما ذكرته في بيان نشر في موقع المفوضية.

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن المجموعة الأميركية العملاقة أنشأت من خلال قيودها ونظامها المدمج للدفع، "نظاماً مغلقاً تتحكم فيه بكل جوانب تجربة المستخدمين".

وفي شكواها المقدمة سنة 2019، أخذت "سبوتيفاي" على "آبل" فرضها عمولة بنسبة 30 بالمئة على خدمات الموسيقى الإلكترونية التي تتقاضى بدلاً مالياً مقابل اشتراكات عبر متجرها الإلكتروني، ما يشكل بحسب الشركة السويدية انتهاكا لقواعد المنافسة الشريفة.

"حرية الخيار"

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه العمولة المحددة بـ30 بالمئة المطلوبة من كل مطوري التطبيقات على المبيعات والاشتراكات التي يحققونها بواسطة الخدمات المقدمة عبر متجر التطبيقات "آب ستور" تنعكس في أكثر الأحيان على الأسعار، وهي تحصل تالياً على حساب المستهلكين.

وتعليقاً على هذا الموقف الأوروبي، قال مسؤول الشؤون القضائية لدى "سبوتيفاي" هوراسيو غوتيريز "هذه محطة رئيسية للدفع في اتجاه محاسبة آبل على سلوكها المناوئ للمنافسة ولضمان حرية الخيار لجميع المستهلكين ولبيئة منصفة للمطورين".

ودافعت "آبل" بشدة عن موقفها الجمعة مذكّرة بأن متجرها الإلكتروني ساهم بدرجة كبيرة في أن تحتل "سبوتيفاي" صدارة تطبيقات البث التدفقي للموسيقى في أوروبا، بفضل قاعدة مستخدميه الواسعة. وعلقت المجموعة الأميركية في بيان "سبوتيفاي تريد الإستفادة من كل امتيازات "آب ستور" لكنها ترى أن ذلك يجب أن يحصل من دون أي مقابل".

واعتبرت "آبل" أن الحجج التي قدمها الاتحاد الأوروبي "تتعارض مع مبدأ المنافسة المنصفة"، مشيرة إلى أن الشركة السويدية تدفع لها "عمولة بنسبة 15 % عن الاشتراكات التي تحصل عليها عبر +آب ستور+"، وفي ما يتعلق بمنع الإعلان عن عروض منافسة، "لا يسمح أي متجر (للتطبيقات) في العالم بهذه الممارسة".

وسيكون لدى "آبل" فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يصدر الاتحاد الأوروبي حكما نهائياً، قد يصل إلى حد فرض غرامات أو إرغام المجموعة الأميركية على تغيير بعض قواعدها.

وتواجه المجموعة الأميركية العملاقة انتقادات متعاظمة من شركات في العالم أجمع إزاء قواعد الاستخدام المفروضة عبر متجرها للتطبيقات. وتبحث الهيئات الناظمة لشؤون المنافسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية، أيضاً في هذه المسألة التي تندرج أيضا ضمن ملف أطلقته المفوضية الأوروبية العام الماضي ويتضمن أربع مسائل مرتبطة بـ"آبل".