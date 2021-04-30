ماكرون يحدد منتصف حزيران-يونيو موعداً لفتح باب التطعيم أمام جميع الفرنسيين

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، في سلسلة من التغريدات، أن التلقيح سيكون مفتوحاً أمام جميع الفرنسيين والمقيمين في فرنسا، البالغين، ابتداء من تاريخ الثامن عشر من حزيران/يونيو.

وبهذا الشكل يكون ماكرون أكد على البرنامج الموضوع سابقاً والهادف إلى تطعيم جميع البالغين بدءاً من منتصف حزيران/يونيو.

أما بالنسبة للمواطنين البالغين الذين يعانون من أمراض تجعلهم في خانة "ذووي المشاكل الصحية"، ويقدّر عددهم بنحو أربعة ملايين، فقال ماكرون إن بإمكانهم تسجيل أسمائهم للتلقيح بدءاً من نهاية هذا الأسبوع.

كذلك أعلن الرئيس الفرنسي عن تقديم موعد تلقيح الذين تخطوا سنّ الخميسن قائلاً إن بإمكانهم الحصول على اللقاح بدءاً من 15 أيار/مايو. وتطعّم فرنسا حالياً كل من تخطى سنّه الـ 55 أو خلافاً لذلك، لكل البالغين الذين يعانون من مشاكل صحية، أو العاملين في القطاعات الطبية.

وكانت أطراف من جهات حزبية وسياسية وإعلامية عدة طالبت مؤخراً بفتح أبواب التطعيم أمام الجميع، بعدما شاب الحملة بطء في بدايتها. وحتى الآن حصل نحو 15 مليون فرنسي على جرعة من اللقاحات و6.2 مليون لقحوا بشكل كامل وهؤلاء يشكلون نسبة 11.9 بالمئة من البالغين.