روسيا تفكك منظمة المعارض نافالني وتدرجها على قائمة المنظمات المتطرفة

أدرجت روسيا الجمعة منظمة المعارض المسجون أليكسي نافالني السياسية على قائمتها للمنظّمات "الإرهابية أو المتطرفة".

وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي الجمعة أنه حدّث لائحته ليظهر بعد ذلك اسم الشبكة عليها. وتم تفكيك شبكة مكاتب نافالني الإقليمية الخميس تمهيداً للخطوة.

وسابقاً صباح اليوم، أوقفت السلطات الروسية المحامي إيفان بافلوف، أحد أبرز المدافعين عن نافالني، ووجهت إليه تهماً بالكشف عن معلومات تخص تحقيقاً جارياً، وهي الجنحة التي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وأوقف المحامي بينما كان في فندق في موسكو.

وقالت السلطات الروسية إنها ستحل ما مجموعه 37 مكتباً إقليمياً تابعاً لمنظمة نافالني التي أضيفت إلى قائمة الإرهاب، ويدافع بافلوف عن هذه المكاتب منذ فترة.

وكان القضاء الروسي أمر مطلع الأسبوع بتعليق أنشطة المنظمة التابعة لنافالني وهدد منذ ذلك الحين بتصنيفها "متطرّفة"، الأمر الذي رأت برلين ودول غربية أخرى أنه "ينافي" سيادة القانون.