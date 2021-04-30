إسبانيا: توقيف ثلاثة "متطرفين" يشتبه في دعوتهم إلى شن هجمات في فرنسا

أوقف في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا ثلاثة أشخاص "متطرفين" يشتبه في أنهم دعوا إلى شن هجمات في فرنسا بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية في صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة 2020 عن النبي محمد، كما أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان "كان هناك تهديد واضح للسلامة العامة، ليس فقط في إسبانيا، بل في فرنسا أيضا".

وأوقف المشتبه بهم "المتطرفون جدا" الذين مثلوا أمام قاض الخميس، فجر الثلاثاء بعد ستة أشهر من بدء التحقيق، بحسب المصدر نفسه.

واستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي وحساباتهم التي تضم حوالى 19 ألف متابع من أجل "تشجيع القيام بهجمات إرهابية ضد الشعب الفرنسي والمؤسسات الفرنسية".

وبدأ تحقيق الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهر من إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الفرنسية "شارلي إيبدو" الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.