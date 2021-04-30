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فرنسا

شاهد: مزارعون يحتجون بجراراتهم الزراعية أمام مبنى البرلمان الأوروبي

بقلم:  يورونيوز
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الجرارات خارج البرلمان الأوروبي
الجرارات خارج البرلمان الأوروبي   -   حقوق النشر  Jean-Francois Badias/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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احتج المئات من المزارعين بجراراتهم الزراعية حول مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في شمال شدق فرنسا، وذلك للتنديد بالسياسة الزراعية المشتركة الجديدة للتكتل. ومن المقرر أن تتخذ المساعدات الأوروبية اتجاهًا زراعيًا أكثر صداقة مع البيئة في عام 2023.

تسببت مواكب الجرارات القادمة من الألزاس ولورين وشامبين-أردين في تعطل كبير لحركة المرور على الطرق الألزاسية صباح الجمعة. ولم تمر مطالب المزارعين في شوارع العاصمة الأوروبية مرور الكرام، حيث شارك حوالي 1500 جرارا في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد المقاطعات لنقابات المزارعين (FDSEA) والمزارعين الشباب (JA) بحماية الفلاحين وضمان "السيادة الغذائية لفرنسا".

وتقول النقابة إن المزارعين يخشون على وجه الخصوص الأنظمة البيئية، التي تخضع فيها المساعدات للمعايير البيئية وتفرض تناوب المحاصيل، والتي وفقًا لها، ستؤدي إلى التأثير على نشاطات المزارعين.

المصادر الإضافية • أ ف ب