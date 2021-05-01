11 قتيلا وأكثر من مئة جريح في عاصفة في مدينة صينية قريبة من شنغهاي

أعلنت السلطات الصينية السبت مقتل 11 شخصا وفقدان تسعة وجرح أكثر من مئة آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالقرب من شنغهاي.

وضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر في الصين.

وقال مجلس المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن العاصفة تسببت بمقتل 11 شخصا وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شخصا.

وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجار مائية. وبسبب قوة الرياح، جنح قارب صيد مما أدى إلى سقوط أفراد طاقمه ال11 في المياه. وقد انتُشل إثنان منهم فقط بينما فقد التسعة الآخرون.

وأشار البيان إلى أن "أضرارا لحقت بعدد كبير من المنازل". وقال الموقع الإلكتروني الإخباري "توتياو.كوم" إن حبات برد يبلغ قطر بعضها ثلاثة سنتيمترات هطلت خلال العاصفة في مدينة نانتونغ الكبيرة الواقعة في مقاطعة جيانغسو (شرق) ويبلغ عدد سكانها حوالى ثمانية ملايين نسمة.