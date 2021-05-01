أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات ال24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19,1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا. ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافيا واسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وكانت السلطات الهندية خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسمح باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة التي جذبت ملايين الحجاج الهندوس وبالتجمعات السياسية حتى عندما بدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في أواخر آذار/مارس.

وفي نيسان/ابريل وحده، سجلت في الهند حوالي سبعة ملايين إصابة جديدة. ومع ذلك، يبقى معدل انتشار المرض بالمقارنة مع عدد السكان منخفض نسبيا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

البرازيل

وكانت البرازيل قد سجّلت البرازيل الجمعة 2595 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ بذلك عدد ضحايا كوفيد-19 خلال شهر نيسان/أبريل 82,266 وفاة، في حصيلة شهرية قياسية تسجّلها أكبر دولة في أميركا اللاتينية للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة.

وبلغت الحصيلة الشهرية القياسية السابقة لوفيات كورونا في البرازيل في آذار/مارس 66,573 وفاة. والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة خسرت حتى اليوم من جرّاء الجائحة أرواح 403,781 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية، في ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية في العالم بعد الولايات المتّحدة (أكثر من 545 ألف وفاة).

أما على صعيد الإصابات فقد تخطّى إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البرازيل 14 مليون شخص منذ ظهر الفيروس في هذا البلد للمرة الأولى في شباط/فبراير 2020.

وعلى الرّغم من أنّ البرازيل تخطّت على ما يبدو ذروة هذه الموجة الوبائية الجديدة، إلا أنّ أعداد الوفيات اليومية لا تزال مرتفعة، إذ بلغت في الأسبوع الماضي ما معدّله 2526 وفاة يومياً، في ثاني أعلى معدّل وفيات في العالم خلف الهند.