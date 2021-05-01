شاهد: سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" تنزل 236 مهاجرا في جزيرة صقلية الإيطالية

نزل أكثر من 200 مهاجر، نصفهم قصّر غير مصحوبين بذويهم، من على متن سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ"، في ميناء جزيرة صقلية الإيطالي السبت بحسب المنظمة الخيرية المشغّلة لها "إس أو إس ميديتيرانيه".

كما ناشدت المنظمة أوروبا للتدخل من أجل إنقاذ المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى القارة بعدما تأخّرت "أوشن فايكينغ" في إنقاذ 130 مهاجرا غرق مركبهم قبالة ليبيا في 22 نيسان/أبريل. لكن السفينة تمكّنت الثلاثاء من إنقاذ 236 شخصا من 15 جنسية مختلفة علقوا على متن قاربين مطاطيين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا الغربي.

وأفادت المنظمة في بيان أن العديد من المهاجرين تعرّضوا للضرب على أيدي المهرّبين وأجبروا على النزول، بمن فيهم "نحو 119 قاصرا غير مصحوب" ممن كانوا على متن "أوشن فايكينغ".

وأظهرت صور التقطت من المكان 236 مهاجرا أثناء التحقق من هوياتهم وخضوعهم لفحوص كوفيد-19 لدى نزولهم في ميناء أوغوستا في جزيرة صقلية الإيطالية السبت. وتم اصطحاب القصر الواصلين بمفردهم إلى منشأة خاصة.

ودعت المنظمّة الخيرية التي تتخذ من مرسيليا مقرا إلى "إعادة إطلاق برنامج أوروبي للبحث والإنقاذ فاعل وقانوني وإنساني، بعد سبع سنوات من انتهاء عملية مير نوستروم".

وأفادت أن "العودة إلى أسطول البحث والإنقاذ الأوروبي هو الخيار الوحيد. لا يمكن أن تبقى أوروبا مكتوفة اليدين أمام تكرار حوادث سفن المهاجرين". وذكرت أن "أوشن فايكينغ" وثلاث سفن تجارية كانت الوحيدة التي تحاول إنقاذ المهاجرين في 22 نيسان/أبريل عندما "لم تتم الاستجابة مرة أخرى لدعواتنا من أجل الحصول على الدعم والتنسيق".

لكن مدير عمليات "إس أو إس ميديتيرانيه" فريدريك بينار أبدى موقفا إيجابيا وقال "لأول مرة منذ شهور، أجرت سفينة من البحرية الأوروبية، الإيطالية (على وجه التحديد)، عملية إنقاذ في المياه الدولية قبالة ليبيا". وأضاف "نأمل بأن تؤذن عملية الإنقاذ هذه بازدياد الوعي من جانب الحكومات الأوروبية".

ولقي 453 مهاجرا حتفهم منذ مطلع العام الجاري أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، وفق منظمة الهجرة الدولية. وتشير "إس أو إس ميديتيرانيه" إلى أنها أنقذت نحو 33 ألف شخص منذ شباط/فبراير 2016.