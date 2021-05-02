عودة مركبة تابعة لـ"سبايس إكس" إلى الأرض حاملة أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية (ناسا)

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في مركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" هبطت صباح الأحد في البحر قبالة ولاية فلوريدا، في جنوب شرق الولايات المتحدة، على ما أظهر بث حي لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وتولت قوارب انتشال الكبسولة ورواد الفضاء العائدين الذين أمضوا في الفضاء أكثر من 160 يوماً.

وأفادت "ناسا" بأن الرواد الأربعة وهم ثلاثة أميركيين وياباني أكدوا أنهم في صحة جيدة.

وهبطت الكبسولة الساعة 2,56 فجراً بالتوقيت المحلي في خليج المكسيك (06,56 بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا بعد رحلة من محطة الفضاء الدولية استغرقت ست ساعات ونصف ساعة، بحسب ما أظهرت المشاهد التي بثها جهاز بحث على ارتفاع عالٍ تابع للوكالة.

وكان الأميركيون مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوتشي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أول رواد فضاء في مهمة "عملانية" يتم نقلهم إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة الشركة التي أسسها إيلون ماسك والتي فرضت نفسها شريكاً أساسياً لـ "ناسا".

وبالإضافة إلى الرواد الأربعة الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية أخيراً، لا يزال فيها رائد فضاء أميركي آخر وروسيان، كانوا وصلوا إليها في صاروخ "سويوز"، أي ما مجموعه سبعة رواد.