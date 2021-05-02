شب حريق في العشرات من ناقلات الوقود على الحافة الشمالية للعاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال متحدث باسم الوزارة إن المحققين كانوا يمشطون سيارات الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة ومحطة وقود اشتعلت فيها النيران التي أضاءت المنطقة في وقت متأخر من السبت. وأضاف المتحدث أن الحريق بدأ عندما اشتعلت شرارة نيران في ناقلة وقود وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى ناقلات النفط القريبة مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب العملاقة وأعمدة الدخان في السماء.
لم يكن هناك ما يشير على الفور عما إذا كان الحادث حادثا أم فعلا تخريبيا. ويأتي هذا الحادث في نفس اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميًا المرحلة الأخيرة من الانسحاب من أفغانستان، منهيةً ما يقرب من 20 عامًا من الاشتباك العسكري.
أغلق سائقو الشاحنات الأحد الطريق المؤدي إلى المنطقة مطالبين الحكومة بتعويضات.
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