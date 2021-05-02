شاهد: اندلاع حريق ضخم في مصنع للكيماويات في إيران

وقع اليوم الأحد حريق ضخم في مصنع "مولدان" للكيماويات الذي يقع في المنطقة الصناعية في مدينة قُم شمال البلاد.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إنه تم الدفع بأكثر من 100 رجل وما بين 15 و20 آلية إطفاء للمشاركة في عملية إخماد الحريق الذي اندلع في السادسة من صباح اليوم.

وأضافت الوكالة نقلاً عن حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في قُم، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف انتشار الحريق قبل وصوله إلى صهاريج تخزين الكحول وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.

وأظهر عدد من المقاطع المصورة حجم الحريق الكبير الذي لحق بالمصنع.

المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم في #إيران يفيد بوقوع حريق واسع النطاق في مصنع للصناعات الكيماوية. وقال إنه تم إرسال أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى المكان لاحتواء الحريق وأن العديد من رجال الإطفاء أصيبوا في الحادث حتى الآن. pic.twitter.com/ZAErpTFPkA — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 2, 2021

وطبقاً لكريمي، دمر الحريق بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

آتش‌سوزی مهیب در کارخانه الکل قم



صبح امروز آتش‌سوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم ‌در محل شرکت مولدان رخ داده است pic.twitter.com/ofiqRYmlM8 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 2, 2021

وقال كريمي: "نظراً لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق.. وبسبب وجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعباً".

وأضاف: "الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء بسرعة النار من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".