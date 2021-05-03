لقاء بين وزيري الخارجة الأمريكي والبريطاني في إطار مجموعة السبع

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره البريطاني دومينيك راب الإثنين في لندن في إطار أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وعلى جدول أعماله الانتعاش الاقتصادي ومكافحة المخاطر الجديدة.

وتستقبل المملكة المتحدة في حزيران/ يونيو القمة السنوية لمجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا، في وقت تعمل على تأكيد مكانتها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وستكون هذه أول زيارة للرئيس جو بايدن إلى أوروبا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وذلك بعدما ألغيت القمة السابقة التي كانت ستستضيفها الولايات المتحدة عام 2020.

وأعلن دومينيك راب في بيان أن "اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع يظهر أن "بريطانيا العالمية" تجمع أكبر الديمقراطيات للتصدي للتحديات المشتركة". وأضاف "سنعمل على ضمان وصول عادل إلى اللقاحات عبر العالم، ووضع أهداف عالمية على صعيد تعليم الفتيات وتحديد خطوات طموحة على صعيد التغير المناخي وتطوير تدابير جديدة لمكافحة المجاعة".

ويعقد الاجتماع في وقت تواجه المملكة المتحدة سيلاً من الانتقادات لخفض حجم مساعدتها الدولية.

وقررت حكومة بوريس جونسون خفض المساعدة الإنمائية عام 2021 من 0,7 إلى 0,5% من الثروة الوطنية، مشيرة إلى صعوبات تواجهها البلاد في ماليتها العامة بسبب تبعات وباء كوفيد-19. وبموجب هذا القرار، تنخفض المساعدة من حوالى 15 مليار جنيه إسترليني قبل الأزمة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني.

وعلى جدول أعمال المحادثات بين بلينكن وراب التجارة والصين وأفغانستان وإيران، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية البريطانية.

وغالبا ما شكلت لندن وواشنطن جبهة موحدة بوجه بكين للتنديد بمعاملة الصين لأقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ، ووصلت الولايات المتحدة إلى وصف القمع الذي تتعرض له هذه الأقلية المسلمة بـ"الإبادة".

مكافحة التضليل الإعلامي

كما ستتناول المحادثات مسألة انسحاب قوات الحلف الأطلسي من أفغانستان، والمحادثات الجارية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه، وعودة إيران إلى التزاماتها النووية بموجبه بعد تخليها عنها رداً على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

ومن الأهداف التي وضعتها المملكة المتحدة لمجموعة السبع مكافحة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها روسيا بصورة خاصة، من خلال اعتماد آلية سريعة للتصدي للأنباء الكاذبة.

وبعد الاجتماع الذي يعقد في لندن ويستمر حتى الأربعاء، يتوجه بلينكن إلى كييف لتأكيد دعم الولايات المتحدة "الثابت" لأوكرانيا بعد حشد قوات روسية على الحدود في ظل علاقات متوترة مع موسكو.

كذلك يلتقي دومينيك راب الإثنين وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي لبحث التجارة والتعاون في مجال الأمن، ولا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر تتناول بصورة خاصة الدعم البريطاني في مكافحة الوباء الذي يضرب الهند بشدة.

وعقد آخر اجتماع حضوري لوزراء خارجية مجموعة السبع في نيسان / أبريل 2019 في دينار وسان مالو بشمال غرب فرنسا. ومع انتشار فيروس كورونا وما حتمه من تدابير تباعد، جرت المحادثات منذ ذلك الحين عبر الفيديو.

وأكدت لندن أنه سيتم اتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة المشاركين، من ضمنها إجراء فحوص يومية لكشف الإصابات بالفيروس.

وسينضم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي إلى وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

كما وجهت دعوات إلى الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ما يشير إلى تركيز السياسة الخارجية البريطانية على هذه المنطقة من العالم.