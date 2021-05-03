كوفيد-19: قائمة بأسماء الدول الأوروبية التي بدأت تخفف الإجراءات الصحية

بدأت العديد من الدول الأوروبية تخفيف قيود كوفيد-19، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بشكل عام. وفي فرنسا، رُفع حظر السفر الداخلي اليوم الإثنين وعاد الطلاب إلى المدارس الإبتدائية والثانوية لأول مرة بعد شهر تقريباً.

لكن ظل حظر التجول الليلي ساري المفعول ولن يُسمح بإعادة فتح شرفات المقاهي والمطاعم الفرنسية حتى 19 آيار / مايو وكذلك بالنسية للمتاحف ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.

وأبلغت فرنسا عن حوالي 22 ألف إصابة مؤكدة جديدة يومية مقابل نحو 40 ألف في بداية هذا الشهر. ولا يزال 5585 مريضاً في العناية المركزة حتى يوم الأحد.

اليونان

رفعت اليونان الإثنين بعض القيود التي كانت سارية المفعول منذ تشرين الثاني / نوفمبر، مع السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتهم للعملاء في الهواء الطلق. ومن المقرر عودة النشطات والخدمات السياحية مجدداً في 15 آيار/ مايو.

المجر

خففت المجر يوم السبت العديد من القيود على الأشخاص الذين يحملون بطاقات حصانة حكومية.

يمكن للأفراد الذين يحملون هذه البطاقات البلاستيكية الدخول إلى المطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمكتبات والمتاحف والأماكن الترفيهية الأخرى.

تم تمديد ساعات عمل الشركات حتى الساعة 11 مساءً، كما سيؤخر حظر التجول الليلي المطبق منذ تشرين الثاني / نوفمبر، لغاية منتصف الليل.

إيطاليا

بدأت إيطاليا إعادة فتح أبوابها تدريجياً الأسبوع الماضي مع عودة الطلاب إلى المدارس، وفتحت المتاحف ودور السينما أبوابها.

يوم السبت، حصلت العديد من المؤسسات الشاطئية في البلاد على الضوء الأخضر لبدء نشاطاتها.

هولندا

رفعت هولندا يوم الأربعاء حظر تجول أثار أعمال شغب عند تطبيقه على مستوى البلاد في كانون الثاني / يناير. سُمح للمتسوقين بزيارة المتاجر غير الضرورية دون تحديد موعد مسبق، على الرغم من أن الأعداد كانت محدودة.

وسُمح للحانات والمقاهي بإعادة فتح شرفاتها الخارجية لأول مرة منذ ستة أشهر، لكن بعض المالكين غير راضين بهذه بالظروف التي يقولون إنها ستجعل من المستحيل تحقيق أرباح.

نُفتح شرفات المفاهي والمطاعم بين منتصف النهار والساعة 6 مساءً بحد أقصى شخصين بعيدين اجتماعياً على كل طاولة في حالة عدم كونهما من نفس المنزل.