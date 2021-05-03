كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

12:20

موديرنا توقع اتفاقا لبيع 500 مليون جرعة من لقاحها لآلية كوفاكس الدولية

أعلن الإثنين التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" المشرف على برنامج كوفاكس الدولي أنه تم التوقيع على اتفاق لشراء 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تنتجها شركة موديرنا.

وأفاد الرئيس التنفيذي لتحالف "غافي" سيث بيركلي "سعداء للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق مع موديرنا الذي يمنح المشتركين في آلية كوفاكس القدرة على الوصول إلى لقاح آخر عالي الفعالية".