ألمانيا تفكك أكبر شبكة عالمية لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية الإثنين تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم (دارك ويب)، وصفتها بأنها "من الأكبر في العالم" وتعد أكثر من 400 ألف منتسب.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم تفكيك منصّة "بويز تاون"، القائمة منذ العام 2019 في منتصف نيسان/أبريل.

وأوقفت الشرطة ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق عدة أشهر أجرته وحدة خاصة في الشرطة، بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

كما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية. ولم تكشف الشرطة أسماء الموقوفين والمطلوب.

وأفادت الشرطة أن "المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها"، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبين المحتويات "صور تعديات جنسية خطيرة على أطفال صغار السن" بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاما، يشتبه بأنهم "كانوا يتولون إدارة منصة المواد الإباحية عن الأطفال"، كما كانوا مكلفين "متابعة العلاقات مع الزبائن". أما الرابع وعمره 64 عاما، فيشتبه بأنه كان من مستخدمي المنصة الأكثر نشاطا، ونشر أكثر من 3500 رسالة عليها.