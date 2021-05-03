الأردن يعيد فتح الأردن يعيد فتح معبر العمري مع المملكة العربية السعودية ومعبر جابر مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أنها قرارها بإعادة فتح معبرين برييين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد حوالى تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية إلى أن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية بواقع مائتي شخص يومياً وفي مركز حدود جابر مع سوريا بواقع مائة وخمسين شخصا يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات".

ويتوجب على الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" و "غيت واي تو جوردان" واجراء فحص كورونا "بي سي آر" قبل خمسة أيام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوما في حال كان مصابا. وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت هذين المعبرين في آب/اغسطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما. وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة- نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في الـ 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فتح ثلاثة معابر حدودية مع السعودية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19. والمعابر الثلاثة هي مركز حدود "المدورة" مع السعودية، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين مع الاراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت المملكة حينها إن كلا من مركز حدود المدورة في جنوب المملكة، وجسر الشيخ حسين في شمال غرب المملكة يستقبل مائة مسافر يوميا، فيما يستقبل جسر الملك حسين في الغرب 150 مسافرا.

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الاثنين 1272 إصابة و28 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية في آذار/مارس الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في الـ 22 منه.

كما سجلت المملكة الأحد ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا. وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 714 الف إصابة بفيروس كورونا و8925 وفاة.